Addio a Mira Furlan: l'attrice di Lost è morta a 65 anni

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Danielle Rousseau in Loste per quello di Delenn in Babylon 5, l'attrice Mira Furlan è scomparsa all'età di 65 anni. Lo ha annunciato sui social media J. Michael Straczynski, suo amico e collaboratore, rivelando che l'attrice era malata da tempo.

Mira Furlan era nata nel 1955 a Zagabria, che all'epoca faceva parte della Jugoslavia. Dopo aver debuttato in patria come attrice di teatro, ha fatto parte del cast di Papà è in viaggio d'affari di Emir Kusturica, con il quale si è fatta notare anche all'estero.

Dalla metà degli anni '90, Mira Furlan ha lavorato soprattutto negli Stati Uniti, partecipando a serie come Law & Order e NCIS, e prestando la voce a Silver Sable in Spider-Man: The Animated Series. Ha fatto poi parte del cast di Lost dal 2004 al 2010.

Mira Furlan ha recitato anche con Sergio Castellitto in Venuto al mondo. J. Michael Straczynski l'ha ricordata così: "È una notte di grande tristezza, perché la nostra amica e compagna ha intrapreso la strada dove non possiamo raggiungerla. Ma come per tutte le cose, la raggiungeremo in tempo e credo che avrà molte storie da raccontarci e molti nuovi ruoli da condividere con l'universo."

Per altri approfondimenti su Lost, rimandiamo alle cinque morti più strazianti e a tutti i riferimenti a Harry Potter nella serie diventata un cult.