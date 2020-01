Addio a Modern Family: svelata la data del season finale e la speciale sorpresa della AMC

"Tutte le belle storie finiscono", si sa, e purtroppo anche per Modern Family il viaggio volge al termine: con undici stagioni e più di 250 episodi presto dovremo salutare la variegata e frizzante famiglia Pritchett, ma la produttrice AMC ha in programma una "speciale" sorpresa per i fan.

La finalissima di stagione sarà trasmessa l'8 aprile, a renderlo noto la stessa emittente televisiva ideatrice dello show, la quale ha però risollevato il cuore del pubblico promettendo un'intera serata con gli episodi più divertenti dello show.

Scegliere tra le oltre 125 ore di programmazione non è semplice, ma la AMC ha lasciato carta bianca... ai fan! Sull'account twitter dell'emittente gli utenti potranno infatti votare i propri episodi preferiti, per un totale di quattro, che verranno trasmessi l'11 marzo in seguito all'episodio regolare.

Le votazioni si svolgeranno dal 3 al 7 febbraio e i fan potranno indicare le proprie preferenze in un sondaggio twitter, che essendo giornalieri verranno ripetuti per tutte e cinque le giornate.

Ciliegina sulla torta saranno le numerose star ospiti del season finale: ad affiancare le famiglie Pritchett, Dunphy e Tucker ci saranno infatti Jordan Peele, Elizabeth Banks, Edward Norton, Courteney Cox e David Beckham.

Il cast si prepara già a dire addio alla serie e per l'occasione ha ricreato la prima foto di gruppo sul set di Modern Family, mentre il regista di Modern Family guarda già al suo prossimo progetto.