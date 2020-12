Addio a Paolo Rossi: morto a 64 anni il simbolo dei Mondiali del 1982

Un altro grave lutto per il mondo del calcio. E' morto, all'età di 64 anni a causa di un male incurabile, Paolo Rossi, per tutti "Pablito". Simbolo dell'Italia che vinse i Mondiali del 1982. L'ex attaccante lascia la moglie, Federica, e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria ed Alessandro.

Nato a Prato il 23 Settembre 1956, Pablito ha giocato nella Juventus, Milan, Verona e nel Vicenza, oltre che nel Perugia ed il Como. Nella mente di tutti però ci sono le immagini dei suoi gol con la nazionale italiana di Bearzoff e Zoff, che conquistò il titolo di Campione del Mondo e gli valse il Pallone D'Oro.

Insieme a Baggio e Vieri detiene il record azzurro di gol in un mondiale, 9, ma è anche stato il primo calciatore (poi eguagliato da Ronaldo il fenomeno) a vincere nello stesso anno Mondiale, titolo di capocannoniere e Pallone D'Oro.

La notizia della morte di Pablito è stata data dalla moglie Federica su Instagram, con un laconico "per sempre", poi seguito da una seconda foto in cui ha voluto rivolgere un messaggio al compianto marito: "non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo di te il niente assoluto".

Dopo il ritiro dal mondo del calcio, Paolo Rossi aveva fatto da opinionista a Sky.

A pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, un altro lutto colpisce il mondo del calcio.