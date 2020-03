Addio, Ray Palmer: Brandon Routh riflette sul suo ultimo episodio di Legends of Tomorrow

Romeo V. Juliet: Dawn of Justness sarà l'ultimo episodio di Legends of Tomorrow per Brandon Routh e Courtney Ford a.k.a. Ray Palmer e Nora Dahrk. Routh racconta a TV Line come ci si sente a dire addio all'Arrowverse.

L'addio dei due attori allo show targato The CW è stato annunciato già da mesi, ed è qualcosa a cui i fan di Legends sono ormai preparati. Ma ciò non vuol dire che sia facile... Lo sa bene Brandon Routh, che guarda con ammirazione alle sue ultime avventure nella serie.

"Ho visto il rough cut dell'ultimo episodio, e devo dire che, ironicamente, è probabilmente la mia performance migliore" rivela l'attore "Gli ultimi due episodi, a parere mio, sono due dei migliori dell'intero show. La rom-com di cui siamo stati protagonisti io e Courtney [l'episodio del matrimonio di Ray e Nora] è stata davvero uno spasso, e ha avuto un'energia incredibile che è poi sfociata anche in quello successivo, che assieme ai rapporti creatisi e ai forti sentimenti dei nostri ultimi momenti nello show, ha creato qualcosa di davvero intenso".

Ma, confessa Routh, lui non stava cercando di far piangere nessuno... Semplicemente non riusciva davvero a smettere di commuoversi!

Il settimo episodio della quinta stagione di Legends of Tomorrow, Romeo V. Juliet: Dawn of Justness, andrà in onda domani, martedì 17 marzo, sul canale americano The CW.