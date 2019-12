Addio a René Auberjonois, interprete di Odo in Star Trek: Deep Space Nine

A Los Angeles, all'età di 79 anni, è scomparso l'attore René Auberjonois, interprete noto soprattutto per il ruolo di Odo in Star Trek: Deep Space Nine. Ad annunciare la scomparsa dell'attore è stato il figlio, Remy-Luc Auberjonois, all'Associated Press, raccontando che il padre è scomparso a causa di un cancro ai polmoni.

René Auberjonois ha interpretato il personaggio di Odo, capo della sicurezza della stazione spaziale Deep Space Nine. La sua carriera comprende ruoli anche in show come Benson e Boston Legal, oltre al personaggio di padre Mulcahy nel film del 1970, M*A*S*H.

Nel doppiaggio è noto per aver prestato la voce allo chef Louis in La sirenetta, cantando la canzone Les Poissons, oltre ad aver doppiato lo Scheletro nel film animato L'ultimo unicorno.



Il suo impegno in Star Trek: Deep Space Nine è andato oltre il personaggio di Odo, arrivando a dirigere otto episodi della serie. Ha ottenuto anche un ruolo non accreditato in Rotta verso l'ignoto (le sue scene sono incluse solo nella versione home-video), oltre ad aver interpretato il personaggio di Ezra in Star Trek: Enterprise.

"Ero completamente soddisfatto perché pensavo che così doveva andare" aveva parlato Auberjonois riguardo al destino di Odo "Si tratta del classico finale commovente. Sono persone che fanno sacrifici per il bene più grande".

Discendente diretto di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, René Auberjonois lascia la moglie, la scrittrice Judith Auberjonois, sposata più di cinquantasei anni fa.