Addio a Shelley Morrison, il cast di Will & Grace ricorda la 'sua' Rosario

Come riportato da Deadline e dalle varie testate internazionali subito dopo, la notte scorsa è morta Shelley Morrison, attrice del piccolo schermo celebre per il ruolo di Rosario nella sit-com Will & Grace.

L'attrice si è spenta all'ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e la notizia è stata diffusa e confermata dall'agente dell'attrice, Lori DeWaal, ad Associated Press. La Morrison è morta per collasso cardiaco in seguito a una breve malattia. Ha interpretato il personaggio di Rosario Salazar per le otto stagioni di Will & Grace su NBC, dal 1999 al 2006 e per il ruolo ha vinto anche un Screen Actors Guild, come miglior cast per una serie comedy.

Nata nel Bronx, a New York, nel corso degli oltre cinquant'anni della sua carriera, l'attrice è comparsa in numerosi film e progetti televisivi, spesso nel ruolo di immigrata ispanico-americana. Dal 1967 al 1970 fu Sister Sixto accanto a Sally Field nella serie The Flying Nun. Apparì anche in episodi di serie celebri in america come The Fugitive, L.A. Law and Murder, She Wrote. Fu anche la voce di Mrs. Portillo in Handy Manny, serie d'animazione targata Disney.

Al cinema fu Rosa in Troop Beverly Hills (1989) con Shelley Long, è anche apparsa in How to Save a Marriage and Ruin Your Life (1968) accanto a Dean Martin, in Funny Girl (1968) con Barbra Streisand, Mackenna’s Gold (1969) con Gregory Peck e in Fools Rush In (1997) con Salma Hayek.

Immediato il cordoglio e il ricordo di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, specialmente dai colleghi di Will & Grace, che hanno condiviso i loro messaggi sui vari profili social nella giornata di oggi.

Megan Mullally, che interpretava Karen Walker, ha scritto: "Mi è appena arrivata la notizia sul telefono che Shelley Morrison non c'è più. Il mio cuore è sprofondato. Che Shelley possa far risplendere nella luce il marito Walter e i figli. Grazie per la tua amicizia e la tua complicità. Hai raggiunto traguardi meravigliosi in questo mondo, ci mancherai".

Debra Messing: "Oh Shelley... che perdita. La nostra cara Rosario ci ha lasciati. Shelley ha avuto una carriera che si è protratta per decenni, ma sarà sempre la nostra Rosario. Tutto il mio amore va a Walter e all'intera famiglia".

Eric McCormack: "Shelley era un'anima bellissima e una straordinaria attrice. Il suo lavoro nei panni di Rosario, stagione dopo stagione, era tanto reale quanto isterico. Mancherà a tutti quelli di Will & Grace perché ne era una grande parte".

Sean Hayes: "Una notizia davvero triste. La nostra amata Shelley Morrison è morta oggi. Era assolutamente esilarante, e aveva un cuore eccezionale. Era parte della famiglia di Will & Grace e ci mancherà sinceramente".

Intanto, presto verrà trasmesso uno speciale di Will & Grace a tema Lucy ed io.