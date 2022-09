Addio a William Reynolds, era Tom Colby nella serie tv anni '60 F.BI.

William Reynolds, interprete dell'agente Tom Colby nella serie tv F.BI. è scomparso il 24 agosto per complicazioni legate ad una polmonite. La conferma è arrivata dal figlio Eric. Reynolds aveva 90 anni ed era conosciuto negli Stati Uniti soprattutto grazie allo show, che andò in onda per nove stagioni tra gli anni '60 e '70.

Reynolds lavorò allo show dalla seconda alla nona e ultima stagione. Nato William Clercq Regnolds a Los Angeles nel 1931, Reynolds iniziò a lavorare per Universal Pictures, interpretando anche il figlio di Laurence Olivier in Carrie (1952) e in Il figlio di Alì Babà, nel 1952.



Lavorò anche per 20th Century Fox, interpretando il figlio di Rommel nel film Rommel, la volpe del deserto, uscito l'anno prima, nel 1951, al fianco di James Mason.

Dopo il servizio militare e la chiamata alle armi, Reynolds recitò in Il culto del Cobra e nel ruolo del trombettista Pete Kelly nella serie tv Pete Kelly's Blues. Partecipò alla serie The Islanders e ad un episodio di Ai confini della realtà (il nuovo progetto The Twilight Zone verrà rivisitato da Vince Gilligan).



Il suo ruolo più conosciuto rimane quello nella serie F.B.I., che racconta i casi del Bureau e si avvalse della consulenza di J. Edgar Hoover. William Reynolds fu sposato per 42 anni con l'attrice Molly Sinclair, fino alla morte di quest'ultima nel 1992. La coppia ebbe due figli; Carrie Regnolds Jones, ed Eric Regnolds, più innumerevoli nipoti e un pronipote.

Sabato 10 settembre si svolgerà una cerimonia di commemorazione al Miller Jones Menifee Memorial Park.



Negli ultimi anni un'altra serie è stata intitolata proprio come quella degli anni '60 e su Everyeye potete scoprire i 5 episodi più imperdibili di FBI.