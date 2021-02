Addio a Wonder Girl: la serie The CW annunciata da poco è già stata cancellata

Annunciata solo a novembre 2020, Wonder Girl, la nuova serie che avrebbe dovuto allargare la proposta editoriale dell'ArrowVerse, non sarà più sviluppata dal network The CW.

A rivelarlo, tramite un post sulla propria pagina del social network Twitter, la sceneggiatrice e produttrice Dailyn Rodriguez: la serie, che sarebbe stata incentrata sul personaggio di Yara Flor, era stata annunciata alla fine dell'anno scorso in seguito alla cancellazione/conclusione di Supernatural, Supergirl e Black Lightning.

"Allora, una triste notizia", ​​si legge nel tweet che trovate in basso. "Per tutti quelli che vogliono informazioni in proposito, Wonder Girl non verrà realizzata da CW. Ero molto orgogliosa della sceneggiatura che avevo scritto. Vorrei poter condividere il mondo che ho creato, ma sfortunatamente non era destino. Grazie a tutti per l'entusiasmo, ha significato tanto per me".

Yara Flor è una giovane supereroina latina che possiede poteri simili a quelli di Wonder Woman: la serie avrebbe esplorato la sua storia di origine, che è stata presentata per la prima volta ai fan nel fumetto di Future State: Wonder Woman, pubblicato a gennaio e sempre scritto dalla Rodriguez. Wonder Girl avrebbe segnato l'esordio per una serie TV DC di una protagonista latina e avrebbe fatto parte dello stesso universo narrativo di Batwoman, DC's Legends of Tomorrow, The Flash, Superman e Lois, Supergirl e Black Lightning.

Non è chiaro al momento se avrà un futuro per un altro network (HBO Max?) oppure se è stata definitivamente accantonata.