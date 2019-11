Dagli addosso a Disney+! I fan impazziscono per Darkwing Duck in streaming

Old but Gold, direbbero gli Americani, che sono poi gli stessi che stanno letteralmente impazzando via social con i loro commenti sulle serie in streaming su Disney+, piattaforma molto attesa che ha visto proprio ieri il suo lancio ufficiale negli Stati Uniti, accompagnato anche da progetti originali come Star Wars: The Mandalorian.

Al netto del successo del primo episodio della serie live-action dell'Universo di Star Wars e della presenza di altri titoli come il live-action di Lilli e il Vagabondo, High Schoool Musical: The Musical: The Series o la docu-serie The World According to Jeff Goldblum, gli appassionati hanno dirottato parte della loro attenzione principalmente sulle vecchie serie animate della Disney, in particolar modo sull'eterna Gargoyles e sulla magnifica Darkwing Duck, serie appartenente al vecchio Disney Afternoon e spin-off di Duck Tales, adesso entrambe rilanciate nel reboot di successo Disney Channel.



Ebbene, proprio Darkwing Duck ha fatto impazzire i fan, che si sono riversati su Twitter per condividere con i propri follower e con il resto del mondo tutto l'entusiasmo nel poter rivivere a portata di telecomando la felicità dell'infanzia e le avventure sconclusionate di un parterre di personaggi incredibili come Negaduck, Megavolt o Jet McQuack.



In Italia l'intera serie sarà disponibile su Disney+ già al giorno del suo lancio nazionale, previsto per il prossimo 31 marzo 2020.