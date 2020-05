Adele sempre più in forma: nella nuova foto è irriconoscibile!

La popstar Adele è in formissima, segno che la nuova dieta di cui aveva parlato in passato sta dando i frutti da lei sperati. In una nuova fotografia infatti è letteralmente irriconoscibile rispetto alle esibizioni di qualche anno fa: l'inglese ha dichiarato di aver perso 30 chili, ma secondo alcuni sarebbero 50.

Nella fotografia, visibile in calce, Adele si è fatta ritrarre con un miniabito nero che mette in mostra il suo nuovo fisico. La cantante ha voluto ringraziare tutti i fan che le hanno mandato messaggi d'amore ed auguri per il suo compleanno: proprio ieri 5 maggio infatti ha compiuto 32 anni. Inutile dire che il post è stato inondato da mi piace e nel giro di cinque ore ha superato quota 2 milioni di like, a cui si aggiungono tantissimi commenti anche da altre celebrità.

La dieta che sta seguendo Adele è la Sirt, e le ha permesso di perdere peso al punto che molti quasi non l'hanno riconosciuta. Questa vera e propria rivoluzione estetica ha spinto l'inglese anche a cambiare il suo stile. Nella fotografia in molti hanno notato che ha preferito tenere i capelli lisci, al posto delle acconciature che hanno caratterizzato il suo stile fino ad ora.

La trasformazione però è davvero incredibile: basta scorrere il suo profilo ufficiale Instagram per rendersene conto.