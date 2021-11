Adele si racconta da Oprah: 'il nuovo album racconta i miei tormenti'

"30", l'album di Adele in uscita il prossimo 19 Novembre ed anticipato dal singolo Easy on Me, è quello della resa dei conti per la popstar inglese. La cantante ha voluto raccontarlo e raccontarsi ai microfoni della regina della tv americana, Oprah, a cui ha svelato alcuni retroscena sul disco.

Nel definire 30 "un disco sui miei tormenti", Adele ha parlato della genesi di questo disco che si preannuncia essere da record, ancora una volta.

La cantante si è commossa quando ha parlato del padre, Mark Evans, scomparso lo scorso maggio per un cancro, il quale l'aveva abbandonata all'età di tre anni prima di riuscire a riconciliarsi con lei poco prima della morte. Proprio questa sua mancata relazione col padre, ha raccontato Adele, ha avuto un impatto importante sulle sue relazioni con gli uomini. Ed ovviamente la discussione è scivolata anche sul divorzio dall'ex marito Simon Konecki, con cui si è separata dopo un anno di matrimonio e nove anni di relazione. La cantante ha ammesso di essersi sentita in imbarazzo per la burrascosa fine del matrimonio, e riusciva a sentirsi calma solo in palestra.

Proprio dopo il divorzio, Adele ha preso la decisione di smettere di bere e di "dover lavorare su me stessa".

Adele ha anche parlato della sua invidiabile forma fisica e delle critiche ricevute: "non sono scioccata o contrariata perchè il mio corpo è stato oggettivizzato per tutta la mia carriera. Sono sempre troppo grassa o troppo magra. Sono bella o non lo sono. Mi dispiace che qualcuno abbia potuto sentirsi male con se stesso vedendo il mio cambiamento, ma rassicurare le persone su come si sentono verso il proprio corpo non è il mio compito" ha concluso.