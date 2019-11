Adesso QUEL personaggio di The Mandalorian ha anche una sua simpatica sigla

Il lancio di Disney+ in America ha segnato anche l'inizio dell'ottima Star Wars: The Mandalorian, prima serie live-action dedicato all'Universo di Star Wars e creata da Jon Favreau, che a due episodi ormai all'attivo è riuscita anche a introdurre un personaggio divenuto ormai mascoette della serie e adorato dagli spettatori.

Stiamo ovviamente parlando del tenerissimo e dolce Baby Yoda, che in realtà non è uno Yoda bambino ma o un neonato della sua stessa razza aliena senza nome (anche se ha 50 e passa anni) oppure - come scritto anche nella nostra recensione di The Mandalorian 1x02 - un clone del Maestro Jedi. Sia quel che sia, Baby Yoda è comunque uno degli aspetti che stanno piacendo da impazzire al pubblico e alla critica, tanto che online si trovano già meme, art-work, fan art e tanto altro materiale di appassionati dedicato al personaggio.



Tra questo, anche la simpatica sigla interamente dedicata a Baby Yoda e creata da Parry Gripp, che l'ha condivisa via Twitter proprio in queste ore. La canzone si intitola proprio Baby Yoda e racconta di come sia bravissimo a fluttuare sopra il pod o a far levitare un mostro cornuto. È divertente e molto carina.



Il terzo episodio di Star Wars: The Mandalorian approderà su Disney+ il prossimo 22 novembre.