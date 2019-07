Adesso è ufficiale, The New Pope sarà presentata al Festival di Venezia

L'annuncio era nell'aria dopo le ultime indiscrezioni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità con un comunicato: The New Pope, serie creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival di Venezia.

Due degli otto episodi della serie saranno proiettati come evento speciale fuori concorso durante la settantaseiesima edizione del Festival.

The New Pope è la seconda serie di Paolo Sorrentino (regista, tra gli altri, di Le conseguenze dell'amore, Il Divo e La grande bellezza) ambientata in Vaticano, dopo The Young Pope. I protagonisti saranno i candidati all'Oscar Jude Law e John Malkovich, e il cast comprende gran parte dei protagonisti della serie precedente, come Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi. Le new entry sono invece Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, oltre alle guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope è scritta dallo stesso Paolo Sorrentino insieme a Umberto Contarello e Stefano Bises. La serie è prodotta dalla nuova casa di produzione Sky Studios in collaborazione con HBO e Canal+, mentre il distributore internazionale è Fremantle.

Su The New Pope sappiamo che Paolo Sorrentino ha eliminato una scena per scaramanzia. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alle immagini ufficiali di Marylin Manson e Sharon Stone.