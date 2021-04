Adolf Hiltler era di origini ebraiche? Proviamo a fare chiarezza

Da anni ormai si parla delle possibili origine ebraiche di Adolf Hitler, il folle dittatore che con un piano ispirato allo sterminio degli Armeni da parte dei Turchi, si è reso responsabile della morte di milioni di persone di vari gruppi etnici, politici e sociali e soprattutto del genocidio degli ebrei.

La mancanza di documentazioni certe su parte degli avi del Führer ha fatto nascere molte ipotesi sulle sue possibili origini semitiche. Alcuni studiosi pensano che suo padre Alois sarebbe stato figlio illegittimo di una cameriera e di un giovane ebreo, tale Frankenberger. Un'altra ipotesi invece, sostiene che sia stata proprio la madre del dittatore ad avere origini ebree, il suo cognome da nubile infatti, era assai comune tra quei giudei convertiti al cattolicesimo ai quali l'imperatrice Maria Teresa aveva concesso la cittadinanza austriaca.

Nel 2007 poi, il giornalista Jen-Paul Mulders e lo storico Marc Vermeeren hanno deciso di avviare un'indagine genetica su 39 persone legate da parentela a Hitler, scoprendo la presenza dell'Aplogruppo Eib1b1. Si tratta di un particolare cromosoma molto raro tra gli abitanti dell'Europa Occidentale, ma molto diffuso tra gli ebraici askenaziti, cioè dell'Europa Orientale ma anche tra i berberi del Marocco, Algeria e Tunisia.

Sebbene siano state fatte molte scoperte sul conto di Hitler negli ultimi anni, da cosa derivi il suo antisemitismo, ancora non è dato saperlo con precisione. Per Simon Wiesenthal tutto sarebbe dipeso dalla sifilide contratta da un giovane Hitler da una prostituta ebrea; altri dicono che l'odio verso il popolo ebraico sarebbe scaturito dal rifiuto della figura paterna. Alcuni addirittura sostengono che il suo astio dipenderebbe dalle cure sbagliate fatte a sua madre dal medico ebreo Eduard Bloch. Probabilmente non vi è una spiegazione unitlaterale, ma questo comporto si dovrebbe inserire nel più generale clima di razzismo sorto nell'Europa dei primi '900.