Adrian: su Canale 5 arriva la serie animata ideata da Adriano Celentano

Entro il mese, su Canale 5, andrà in onda Adrian - La Serie Evento, serie animata ideata da Adriano Celentano che potrebbe perfino fare una comparsa a sorpresa in carne e ossa.

Dopo la numerosa serie di spot pubblicitari mandati in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, sembra che la serie evento ideata dal celebre cantante di Milano – che ha da poco festeggiato gli 81 anni – andrà in onda a partire da lunedì 21 gennaio. Adrian – La Serie Evento sarà composta da nove episodi che andranno in onda quindi per nove lunedì consecutivi in prima serata su Canale 5. Il 25 gennaio prossimo, invece, uscirà un doppio album che, oltre a contenere la colonna sonora originale dello show, conterrà anche inediti e brani classici del repertorio del Molleggiato riarrangiati in una nuova veste. Le musiche della colonna sonora vedono anche il contributo del Premio Oscar Nicola Piovani.

Pensato e fortemente voluto da Celentano già nel 2008, questo atteso show animato è stato sviluppato nel corso di questi dieci anni e nelle nove puntate previste non è da escludere una comparsa a sorpresa – e in carne e ossa – proprio del Molleggiato, mentre è già data per certa la presenza di Lillo & Greg e di un corpo di ballo in studio.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 21 gennaio e sintonizzarci su Canale 5 per scoprire cosa ha orchestrato a questo giro Adriano Celentano.