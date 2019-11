Adrian un flop? Secondo Rosita Celentano no: 'Non può essere capito adesso'

Adrian, la serie animata ideata da Adriano Celentano e mandata in onda con il supporto dello show dal vivo del Molleggiato, non è esattamente considerabile un successo in termini di critica e di share. Dalla famiglia Celentano, però, qualcuno punta il dito contro un'audience ancora troppo acerba per questo tipo di prodotto.

Si tratta di Rosita, figlia del celebre cantante, secondo cui lo scarso successo della serie sarebbe da imputare ad un linguaggio talmente avanguardistico da non essere compreso dallo spettatore medio, che potrebbe quindi impiegare alcuni anni per comprendere l'effettivo valore dello show.

"Adrian non può essere capito adesso, ma va bene così: mio padre è da una vita che fa cose che sul momento non vengono capite dal pubblico. Mi auguro che Adrian venga capito un po' prima dell'ultima chance, ma va così. Mio padre non fa le cose per avere un plauso momentaneo, fa quello che la sua coscienza detta e che il suo istinto detta. Poi magari nel tempo si vanno a rivedere certe cose e si comprendono" ha dichiarato Rosita Celentano, che già prima della messa in onda della serie animata si era espressa in maniera entusiasta sul risultato finale.

Nel presente, comunque, gli ascolti di Adrian continuano a non decollare: neanche la presenza di due top player come Gianni Morandi e Maria De Filippi è riuscita a risollevare le sorti dello show di Canale 5, mentre un leggero rialzo si è avuto nella serata di ieri con l'ospitata di Biagio Antonacci. Non si tratta, comunque, di numeri che facciano gridare al miracolo.