Adrian sempre più giù: nemmeno Gianni Morandi e Maria De Filippi risollevano gli ascolti

La seconda incursione di Adrian su Canale 5 si sta rivelando un flop in termini di ascolti e questo trend negativo non sembra conoscere fine dato che nemmeno due ospiti come Gianni Morandi e Maria De Filippi sono riusciti a porre rimedio all'emorragia di spettatori.

A nulla hanno potuto la nuova formula in studio, con molto più spazio alla musica e una presenza finalmente costante di Adriano Celentano, tanto meno il sesto episodio della serie animata, che ha presentato finalmente una puntata in cui in mezzo a tutto il trash si sono viste anche qualche sorpresa e sopratutto delle idee precise, come evidenziato nella nostra recensione di Adrian. Ma, anche in questo caso, la timida svolta effettuata difficilmente salverà le sorti di un progetto ormai compromesso.



Se ci soffermiamo sui numeri, scopriamo che Adrian Live – Questa è la mia storia ha registrato uno share del 13.7%, per un totale di 3.439.000 spettatori. Come nelle altre occasioni, la serie ha fatto peggio, con 1.527.000 spettatori e l'8.7% di share. Non siamo ancora al picco negativo, fatto segnare dal quarto episodio, ma considerando gli ospiti messi in campo non può esserci di certo soddisfazione tra i vertici Mediaset per l'accoglienza riservata alla serie evento.

Eppure, secondo Gerry Scotti, ospite della scorsa settimana, il programma è bello e si augura che ciò "possa emergere nelle puntate successive".



Ormai mancano tre episodi alla conclusione e chissà se si arriverà a una seconda interruzione, come avvenuto lo scorso febbraio o se si deciderà di andare fino in fondo e concludere almeno la storia. Cosa ne pensate?