Adrian Holmes ha rivelato se guarderà il finale di Arrow

È tempo di addii per la serie incentrata sul personaggio di Oliver Queen: dopo le dichiarazioni di John Barrowman su Arrow, questa volta tocca a Adrian Holmes dire la sua sul finale della storia di Freccia Verde.

L'attore è apparso nello show dal 2013 al 2018, in sei stagioni ha interpretato Frank Pike, capitano della polizia e alleato di Quentin Lance e del Team Arrow, scomparso dopo un attacco causato da Caydem James. In un'intervista concessa a Digital Spy, Adrian Holmes ha raccontato la sua esperienza sul set: "È stato molto bello lavorare in quello show, erano tutti molto accoglienti. Mi è piaciuto molto il personaggio di Frank Pike, è partito come un tenente e poi è diventato capitano, ho praticamente scalato i ranghi. Mi sono divertito molto, sono cresciuto come attore e credo che il finale sarà mozzafiato".

Continua poi affermando cosa ne pensa della scelta di concludere la serie con l'ottava stagione: "Questi tipi di show possono andare avanti per anni e anni, ma a volte preferisci smettere quando sei al massimo della forma, non vuoi andare avanti per inerzia. Non vuoi scrivere una serie senza nessuna direzione ma solo perché devi, quindi penso che abbiano avuto un'ottima idea e hanno creato uno show fantastico e i fan saranno entusiasti delle ultime stagioni". L'intervista si conclude con l'attore che rivela che guarderà con piacere il finale dell'opera.

Ma non tutto è perduto per gli appassionati del personaggio DC: come rivela in questa intervista Katherine McNamara di Arrow, sarà lei a raccogliere la pesante eredità di Oliver Queen.