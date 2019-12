Adrian Holmes, star di V Wars, spiega perché va vista la nuova serie Netflix con i vampiri

Qualche giorno fa, Netflix ha presentato il trailer di V Wars, serie basata sui fumetti omonimi di Jonathan Maberry e incentrata su un'epidemia che trasforma gli uomini in vampiri. Adrian Holmes, star della serie, ha spiegato i motivi per cui andrebbe guardata.

La storia di V Wars è quella di due amici che si ritrovano su due fronti opposti. Da un lato c'è Michael Fayne (Holmes), dapprima trasformato in vampiro e in seguito diventatone il capo; dall'altro, Luther Swann, interpretato da Ian Somerhalder, già conosciuto per uno show dalle tematiche affini, The Vampire Diaries. Swann cercherà di "capire cosa sta succedendo", come si legge nella descrizione ufficiale della serie.



Holmes ha spiegato che il suo personaggio non è contento della sua nuova posizione: "non vuole ferire nessuno". Quel che si augura è che a nessuno accada quel che è successo a lui, ma "a un certo punto avviene un cambiamento e lui accetta questa nuova posizione, dato che sta cercando uno scopo nella sua vita". Michael inizia dunque ad adottare una nuova prospettiva: "sono stato scelto dalla selezione naturale, dall'evoluzione, dall'universo", così inizia ad abbracciare in pieno le nuove qualità di cui è in possesso, tra sensi più sviluppati e una maggiore forza fisica.

"Lo show diventa davvero interessante quando Fayne inizia a costruire il suo impero", promette Holmes.



L'attore ha poi spiegato che lo show affronterà anche le tematiche ambientali e il cambiamento climatico, che sono decisamente attuali: "Il personaggio di Ian è uno scienziato che ha a che fare con problemi di cui è interessante saperne di più". Nel fare questo, secondo Holmes le persone saranno "connesse e si relazioneranno con lo show su più livelli".

Inoltre, ci sarà una prospettiva nuova per quanto riguarda il genere dei vampiri, con un approccio più realistico. Holmes è fiducioso nel progetto e si augura che possa continuare per una seconda stagione: "Spero che venga ben accolta e che i fan la amino e vogliano vederci ancora. Dita incrociate".



Che aspettative avete per questa nuova serie?



Oltre a V Wars, che debutterà il 5 dicembre, ci sono diverse novità in arrivo su Netflix, incluse The Witcher e Lost in Space 2.