Adrian: La Serie Evento torna a novembre al posto del Grande Fratello Vip

Che stia per finire il tira e molla tra Mediaset e la crew di Adriano Celentano? Dopo il clamoroso flop ottenuto durante la scorsa stagione televisiva, infatti, la serie animata Adrian sembra in procinto di tornare a occupare il suo posto nella prima serata di Canale 5.

Pare che la serie ideata da Celentano, ora ribattezzata semplicemente Adriano, sia destinata ad occupare dal prossimo novembre il posto che in origine avrebbe dovuto essere riservato al Grande Fratello Vip. Voci di corridoio parlano della volontà di Mediaset di prendere tempo per mettere in piedi questa nuova stagione, sulla quale la rete punta buona parte delle sue fiches.

Chissà che a questo giro le cose non vadano meglio: la prima tranche della serie prodotta dal Clan Celentano era stata infatti un flop sotto ogni punto di vista, guadagnandosi una sonora bocciatura sia dalla critica che dagli ascolti andati inesorabilmente in calo una volta finito l'effetto novità che inevitabilmente ammanta ogni ritorno di Celentano in TV. "È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così" aveva commentato qualche tempo fa il presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi.

Secondo le indiscrezioni trapelate durante l'estate, inoltre, pare che la nuova messa in onda di Adriano avverrà senza il supporto dello show dal vivo dello stesso Celentano. Sarà una mossa vincente o il colpo di grazia all'appeal della serie sugli spettatori?