Adrian: anche Maria De Filippi e Massimo Giletti fra gli ospiti della prima puntata?

Non solo Paolo Bonolis e Carlo Conti, per il grande ritorno della chiacchieratissima Adrian pare che Mediaset abbia pensato davvero, davvero in grande.

Così in grande che un nuovo rumor in queste ore vorrebbe la celebre conduttrice del network Maria De Filippi come ospite della prima puntata dello show del Molleggiato.

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la data del debutto di questa "nuova stagione" della serie è fissata per giovedì 7 novembre: stando alle voci di corridoio diffuse da Dagospia, oltre ai succitati Bonolis e Conti, lo spettacolo di pre-apertura godrà anche della presenza di Massimo Giletti e di alcuni grandi politici per ora rimasti anonimi.

Sul magazine si legge: "Celentano è pronto a giocarsi la carta Maria De Filippi. La signora di Canale 5 volerà a Milano e sarà tra gli ospiti del Molleggiato."

Vi ricordiamo che, a seguito della stroncatura ricevuta l'anno scorso, la serie tornerà in programmazione con diverse modifiche, prima fra tutte un "lifting" al titolo, che da Adrian dovrebbe passare ad Adriano, senza dimenticare i vari accorgimenti che relativi ad Aspettando Adrian, pre-show la cui scaletta l'anno scorso ha deluso non poco i fan del Molleggiato.

Voi cosa ne pensate? Avete visto lo show l'anno scorso? Quali sono le aspettative per il ritorno della serie? Ditecelo nei commenti.

