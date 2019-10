Adrian: online un nuovo spot per la serie animata di Adriano Celentano

È tutto pronto per la seconda parte della serie evento di Adriano Celentano: dopo i rumors su una eventuale presenza di Maria De Filippi e Massimo Giletti in Adian, vediamo il nuovo spot dedicato al cartone che ha fatto parlare di sé sin dalla prima puntata.

Nel video, condiviso sulla pagina Facebook ufficiale della serie e che potete trovare in calce alla notizia, è presente una canzone del Molleggiato, insieme a varie scene del cartone in cui i due protagonisti danno sfoggio delle loro abilità da ballerini.

Inoltre il trailer ci ricorda che le restanti puntate dello show andranno in onda a partire dal prossimo 7 novembre su Canale 5, ma con qualche cambiamento nel pre-show condotto dal musicista nativo di Greco, in provincia di Milano. Infatti sono state numerose le critiche che ha ricevuto sia la spezzone dal vivo del programma sia la parte animata, le lamentele portarono l'emittente televisiva Mediaset a sospendere la messa in onda dello show, rimandandolo a data da destinarsi.

Così, dopo alcuni cambi di titolo, passato da "Adrian" ad "Adriano" e tornato poi quello originale, siamo curiosi di vedere cosa è stato modificato nel suo palinsesto. In attesa del 7 novembre vi lasciamo con un altro trailer di Adrian, la serie evento.