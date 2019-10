Adrian: Paolo Bonolis e Carlo Conti probabili ospiti della prima serata

Ormai è tutto pronto per il ritorno di Adrian - La Serie Evento, show creato da Adriano Celentano il cui nuovo debutto è previsto su Canale 5 a partire dal prossimo 7 novembre.

Rispetto alla passata stagione, però, questa volta Mediaset ha promesso la presenza categorica del Molleggiato durante Aspettando Adrian, lo show di apertura che anticipa la serie animata. Pier Silvio Berlusconi in persona, nelle scorse settimane, ha dichiarato:

“Siamo fiduciosi, ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta”.

E proprio riguardo Aspettando Adrian, le prime indiscrezioni sugli ospiti previsti per la serata d'esordio parlano della presenza di Paolo Bonolis e Carlo Conti, nomi d'eccezione purtroppo non ancora confermati ufficialmente ma che hanno di certo l'appeal giusto per animare a dovere la serata.

Non manca tanto all'esordio e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche i primi annunci ufficiali, dunque rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, a seguito della stroncatura ricevuta l'anno scorso, la serie tornerà in programmazione con diverse modifiche, prima fra tutte un "lifting" al titolo, che da Adrian dovrebbe passare ad Adriano.

Voi cosa ne pensate? Avete visto lo show l'anno scorso? Quali sono le aspettative per il ritorno della serie? Ditecelo nei commenti.