Adrian, stasera il finale della serie. Ospite in studio Marco Mengoni

Dopo la sospensione invernale e il ritorno nelle scorse settimane, in cui la situazione dal punto di vista degli ascolti non sembra essere granché migliorata, si conclude stasera su Canale 5 Adrian - La serie evento, ideata da Adriano Celentano. Come al solito ci sarà uno show in studio, seguito dall'ultimo episodio del cartone animato.

L'ospite musicale di stasera sarà Marco Mengoni, che negli ultimi giorni ha postato un tweet in cui esprime tutta la sua ammirazione per il Molleggiato. "Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te. A giovedì, Adriano!" aveva scritto un paio di giorni fa. Oggi, invece, il cantante ha ricordato l'appuntamento twittando: "Due voci insieme. Un incontro speciale. Questa sera, Marco Mengoni e Adriano Celentano. Dalle 21.30 su Canale 5."

Per il resto, come è ormai consuetudine quello che avverrà sul palco è ancora avvolto dal mistero. Anche questa settimana sono continuate le polemiche per i deludenti ascolti fatti registrare da Adrian, un format che secondo Rosita Celentano non può essere capito adesso. Adriano Celentano ha ricevuto in questi giorni anche il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. "Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all'inizio, poi dopo è peggio" ha scherzato il conduttore con Valerio Staffelli. La sospensione di otto mesi, ha spiegato, "è stata una scelta obbligata: è venuta la bronchite a me e a Claudia. Ci sono state polemiche, abbiamo dovuto mettere a posto alcune cose. Infatti, abbiamo cambiato tutto."

Dopo lo show in studio, spazio all'ultimo episodio del cartone animato che ha per protagonista Adrian, l'orologiaio ribelle, nel distopico 2068. Dove eravamo rimasti? Puoi rileggere qui la recensione dell'episodio 8 di Adrian - la serie.