Adrian torna stasera, ma c'è un giallo: ci sarà Selvaggia Lucarelli?

Come ogni giovedì, torna stasera su Canale 5 Adrian - la serie evento, giunto alla quarta puntata dopo la sospensione dello scorso inverno. Tra gli ospiti avrebbe dovuto esserci Selvaggia Lucarelli, ma Dagospia ha riportato un'indiscrezione secondo cui il suo intervento sarebbe stato bloccato dai vertici Mediaset.

A quanto pare, la giornalista sarebbe stata richiesta da Adriano Celentano in persona, ma Mediaset non avrebbe gradito alcuni suoi articoli, oltre che i suoi interventi alla trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti.

Non si sa granché quindi sugli ospiti di stasera; con Adrano Celentano le sorprese sono all'ordine del giorno, anche se va detto che la presenza nelle scorse settimane di personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Carlo Conti e Maria De Filippi non ha giovato più di tanto agli ascolti, che si mantengono più bassi rispetto alle aspettative. La puntata di giovedì scorso, infatti, è stata seguita da 1.485.000 spettatori, con uno share del 9,6%. In ogni caso, secondo Rosita Celentano Adrian non è un flop, ma sarebbe il pubblico a non essere pronto per questo tipo di prodotto.

Per quanto riguarda il cartone animato, l'episodio di stasera affronterà nuovamente i temi della corruzione e della violenza, con il personaggio di Gilda che assume sempre maggiore importanza e con l'orologiaio come sempre alle prese con il tentativo di ribellarsi al potere.

Per chi volesse rivederli, tutti gli episodi di Adrian sono disponibili su Mediaset Play.