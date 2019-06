Adrian tornerà a settembre su Canale 5 ma senza lo show dal vivo di Adriano Celentano

Dopo le aspre critiche ricevute e il flop d'ascolti, dopo un cospicuo investimento e la delusione di ogni aspettativa, lo scorso febbraio Mediaset aveva deciso di rimuovere dal palinsesto "la serie evento" Adrian, progetto animato di Adriano Celentano accompagnato puntata dopo puntata da uno show dal vivo.

Le critiche mosse puntavano all'insufficienza contenutistica della serie animata, più una proiezione dell'ego dell'artista in senso distopico e immaginifico in senso trash che un cartoon valido, anche per alcune trovate visive assolutamente inconcepibili. Altri attacchi sono poi stati mossi allo show dal vivo in diretta da Verona, un altro completo disastro, privo di organizzazione, praticamente improvvisato, senza un senso logico, di presentazione, di accompagno.



Le star ad attaccare sia Celentano che Claudia Mori sono state diverse, le stesse che, prima della messa in onda, probabilmente per una questione di mancato rispetto e di dignità, hanno scelto di abbandonare la serie. Le critiche più grandi sono state quelle di Teo Teocoli e Michelle Hunziker.



Insomma, dopo questo caleidoscopio di eventi, Adrian ha smesso di andare in onda. Le motivazioni ufficiali date dalla società di Celentano segnalavano dei problemi di salute dell'attore, anche se molto più realisticamente il cantante si deve essere sentito poco a suo agio ricoperto com'è stato di attacchi da tutti i fronti, compresa Mediaset, che con un investimento di milioni di ha rimesso una bella fetta di capitale.



Ad ogni modo, arriva in queste ore l'ufficialità del ritorno di Adrian per il prossimo settembre ma senza lo show dal vivo, dato che i vertici dell'azienda e lo stesso staff di Celentano non hanno ripreso contatti con il Teatro Comploy di Verona. D'altronde l'insuccesso della serie ha significato perdite economiche importanti anche per Verone, che aveva cancellato tutto il cartellone dei primi mesi del 2019 per fare spazio ad Adrian.