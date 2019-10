Adrian: vediamo lo spot inedito della serie evento

La serie di Adriano Celentano sta per tornare, come potete vedere nell'ultimo spot televisivo per Adrian. La pagina facebook ha inoltre voluto condividere un nuovo spezzone, in cui è presente Darian, in mezzo ad un pubblico stupefatto.

Le numerose critiche e le accuse fatte nei confronti degli ideatori non sembrano aver scoraggiato l'emittente televisiva Mediaset, che ha deciso di riprendere l'ibrido show televisivo/cartone animato ideato dal celebre cantante originario di Greco, con la collaborazione di Milo Manara, responsabile dei bozzetti preparatori, le musiche di Nicola Piovani e i testi di Vincenzo Cerami. Previsto inizialmente per lo scorso anno infatti, il programma era stato cancellato dopo poche puntate, complice un'introduzione dal vivo non considerata all'altezza e numerosi problemi tecnici della parte animata.

Nonostante questo il network di Piersilvio Berlusconi ci riprova, indicando il 7 novembre come la data di ritorno del Molleggiato in compagnia di ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Carlo Conti presenti in Adrian. Nel video, che trovate in calce alla notizia, è presente un breve spezzone della serie, in cui un pubblico stupefatto rimane in attesa di sentire le parole di Darian, la cui risposta non è sicuramente quella che si aspettavano.

Cosa ne pensate di questo nuovo video? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.