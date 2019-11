Adrian: ecco il video recap per non essere impreparati al ritorno della serie evento

A una settimana dal ritorno di Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, la pagina facebook dello show ha pubblicato un video in cui viene riassunta la trama dei quattro episodi andati in onda tra gennaio e febbraio prima della sospensione e del rinvio a questo autunno. Quale migliore occasione, dunque, per rinfrescare la memoria?

Nella decina di minuti del video, che trovate in calce all'articolo, rivediamo alcuni momenti delle avventure dell'orologiaio Adrian in una Milano di un futuro distopico. La sua esibizione durante il concerto di Johnny Silver (doppiato dal cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi) suscita l'interesse dei potenti, che lo temono per la sua portata sovversiva. Come se non bastasse, Adrian è anche un eroe mascherato, che prende il nome di Volpe, riferimento al personaggio di Zorro.

Adrian non era stato ben accolto e aveva attirato su di se diverse critiche e polemiche, oltre alle immancabili battute sulla realizzazione della serie animata ma anche sull'organizzazione dello show dal vivo che precedeva ogni puntata. Ora, però, Mediaset vuole riprovarci e il Molleggiato tornerà su canale 5, con qualche cambiamento nella formula per provare a correggere ciò che non è andato bene in passato. Paolo Bonolis e Carlo Conti sono tra i probabili ospiti della prima serata, ma si parla anche della presenza di Maria de Filippi e Massimo Giletti.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati anche i nuovi spot di Adrian, che cambierà titolo in Adriano. L'appuntamento è dunque previsto per il 7 novembre su Canale 5.