Adriana Volpe ed Andrea Denver insieme dopo il GF Vip: fan emozionati

Adriana Volpe ed Andrea Denver si rivedono, finalmente, dopo la partecipazione al GF Vip, dove il giovane ha mostrato più volte il proprio apprezzamento nei confronti della bionda conduttrice. Il teatro di questo incontro non è top secret però, ma è lo studio televisivo di Ogni Mattina.

Adriana Volpe infatti conduce il programma su TV8, e tra gli ospiti di stamattina c'è stato proprio Andrea Denver, che è stato intervistato da Adriana. Parte dell'intervista è stata pubblicata sull'account Instagram ufficiale del programma, e la proponiamo in calce.

I fan hanno ovviamente apprezzato questo nuovo riavvicinamento tra i due, ed alcuni hanno continuato a sperare che tra Adriana ed Andrea nasca qualcosa in più della bella amicizia scoccata nella casa, che ha portato anche alla gelosia del marito della Volpe che a quanto pare non ha nascosto un certo fastidio per gli atteggiamenti avuti dal giovane nei confronti della sua compagna.

Dopo la fine del GF Vip, Adriana Volpe ha parlato del rapporto con Andrea Denver, difendendo quest'ultimo ed affermando che "era in feeling con me e con Paola e Sara, non ha corteggiato nessuno ed è un ragazzo speciale perchè nella vita è così, non ha costruito niente ed è una persona garbata".

I commenti dei fan anche sotto al post di oggi però riferiscono altro.