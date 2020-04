Adriana Volpe chiude a Magalli: 'non mi ha fatto nemmeno le condoglianze'

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 2020 che si è concluso ieri sera e che ha visto vincere Paola di Benedetto. La presentatrice è stata una delle inquiline più amate dal pubblico, ma è stata costretta ad abbandonare la casa in anticipo.

Intervistata da TVBlog, l'ex gieffina ha risposto alla proposta di rappacificazione arrivata da Giancarlo Magalli, con cui i rapporti si sono da tempo incrinati e sono sfociati anche in una battaglia legale.

La Volpe a riguardo non è sembrata molto entusiasta ed ha osservato che "Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una 'pace mediatica', perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me e alla mia famiglia".

Quando parla di condoglianze, Adriana Volpe si riferisce alla morte del suocero avvenuta per colpa del Coronavirus poche ore dopo il suo ritiro dal GF Vip. Magalli ancora non ha contro-risposto alle dichiarazioni della sua ex compagna di TV, ma siamo sicuri che non si farà attendere.