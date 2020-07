Adriana Volpe, duro attacco a Giancarlo Magalli: 'Non riuscirai a farmi stare zitta'

Non si ferma l'astio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Nella puntata di Ogni Mattina andata in onda oggi la presentatrice si è duramente scagliata contro il suo ex collega, che aveva pubblicato un'emoticon in cui la invitava a stare zitta. Il messaggio, poi rimosso, non è passato inosservato agli occhi dei fan e della stessa Volpe.

La replica è stata durissima: "caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata con la tua conduzione in solitaria al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto a una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto" ha affermato.

Il discorso si è concluso con un attacco ancora più duro: "zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati . Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto, sempre a voler zittire, non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne E questo non te lo consento".

Poco dopo il filmato è stato ripreso anche sul suo account Twitter, in cui Adriana Volpe ha definito "doverosa" la sua replica.