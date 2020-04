Adriana Volpe, i fan la vogliono alla conduzione del prossimo Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è tra i personaggi del momento. La concorrente del Grande Fratello Vip è stata tra i personaggi più amati dell'edizione da poco conclusa, ed a Vanity Fair ha parlato di come vede il suo futuro lavorativo, magari proprio sulle reti Mediaset.

Sfumata la conduzione di Mattino5, che va verso la conferma della Panicucci, la presentatrice bionda ha comunque confermato il desiderio di volere un programma tutto suo dove possa esprimersi liberamente.

Al popolare giornale si è detta "pronta per dire le cose a modo mio, sono pronta per un salotto televisivo dove potermi confrontare. Il mio sogno? Poter creare e scrivere le scalette con gli autori ma esser anche libera di potermi esprimere, di creare qualcosa di mio. Sogno un programma in diretta che mi permetta anche di potermi confrontare con il pubblico".

La Volpe ha anche osservato che se potesse scegliere, si prenderebbe "uno spazio orario che in questo momento non è assegnato e mi piacerebbe fare un programma che sia veramente un pò come una casa, la casa degli italiani, dove si possono fare interviste e rimanere sull'attualità, intrattenendo in maniera semplice il pubblico".

E' chiaro che la sua scelta prima sarebbe un talk show, ma non disdegnerebbe nemmeno un programma di cucina.

I fan hanno subito lanciato un'idea: la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip, al posto di Alfonso Signorini. La Volpe non ha chiuso le porte, ma ha comunque affermato che "non vorrei, però, fare le scarpe a nessuno, perché chi sta alla conduzione ora è eccezionale e non vorrei sostituire nessuno”.

Adriana Volpe è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip in anticipo a causa della malattia del suocero, morto per il Coronavirus. In molti l'avevano additata come la principale candidata alla vittoria finale.