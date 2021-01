Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: 'L'ho denunciato. L'ho fatto per tutte le donne'

Il rapporto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è irrimediabilmente compromesso, e questo è ormai chiaro da molto tempo. I due dopo molti anni di collaborazione hanno interrotto bruscamente il loro legame lavorativo e sembra che le cose tra di loro difficilmente miglioreranno.

La conduttrice attualmente a lavoro su Tv8 con Ogni Mattina, in un'intervista al Corriere della Sera è tornata a parlare dell'astio con il collega, rivelando di aver denunciato Magalli per diffamazione: "Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile, per questo io non mollo. Non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia".

Da lunedì Adriana Volpe sarà sola al timone del programma di TV 8. Alessio Viola infatti lascerà il programma. Insomma sul lavoro stanno arrivando nuove soddisfazioni: "Mi considero una maratoneta: ho iniziato la mia carriera di conduttrice all’alba, con Mattino in famiglia, poi sono approdata al mezzogiorno con Mezzogiorno in famiglia, adesso vado in onda per quattro ore, fino al primo pomeriggio… quatta-quatta, quando sarò più avanti con l’età, magari arriverò al preserale… sperando di non essere troppo incartapecorita".