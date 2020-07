Adriana Volpe imita la lite con Giancarlo Magalli: la vendetta al veleno del conduttore

L'astio tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non sembra volersi placare, sebbene siano passati diversi anni dall'ormai celebre litigata in diretta a "I Fatti Vostri" dopo la quale Adriana Volpe non è più stata rinnovata al programma Rai.

Per chi non la ricorda, rinfreschiamo noi la memoria: Adriana Volpe commise l'errore - se così possiamo dire - di dire in diretta l'età del suo ex collega Magalli, che andò in escandescenza arrivando addirittura a darle della rompiballe. Una grande dimostrazione di galanteria da parte di Giancarlo Magalli, che nonostante ormai siano passati diversi anni, non accenna a lasciarsi alle spalle questa vicenda, che ha visto innumerevoli botta e risposta da parte di entrambi.

L'ultima punzecchiata al veleno del conduttore Rai è arrivata dopo che due giorni fa Adriana Volpe ha fatto un piccolo sketch insieme al collega in diretta a TV8 durante la consueta puntata di "Ogni Mattina": l'occasione, studiata a puntino, ricorreva per il compleanno di Viola, che ha festeggiato i suoi 45 anni, e Adriana Volpe ha messo in scena un piccolo siparietto ironico: "Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!", ed il collega, preparato, risponde: "Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età…".

L'umorismo non è sfuggito a Giancarlo Magalli, ma il conduttore non sembra aver preso alla leggera lo sketch della Volpe - che invece ha recepito come un affronto - e non ha perso tempo a rincarare la dose pubblicando un post Instagram al veleno (lo trovate in calce) che mostra lo share di "Ogni Mattina" con una emoticon dal chiaro messaggio sottinteso "Stai zitta", ed una didascalia "Chi deve capire capisce".

Finirà mai questo battibecco tra Magalli e la Volpe? Non c'è molto da sperare visto il carattere fumantino di Giancarlo Magalli. Un altro conduttore poco paziente è Pierluigi Diaco che odia essere interrotto dai suoi ospiti e le sue reazioni sono quasi virali, mentre tra le gaffe dei conduttori dei programmi estivi abbiamo Anna Falchi che dimentica il nome del suo show tv.