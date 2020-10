Adriana Volpe è single: ecco l'incredibile indiscrezione sull'ex concorrente del GF Vip

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Molto si è parlato negli ultimi mesi del suo rapporto burrascoso con il marito e, stando ad un'indiscrezione di Chi, il suo matrimonio sarebbe giunto al capolinea.

La conduttrice attualmente impegnata con un talk-show mattutino su Tv8 aveva spesso parlato delle difficoltà legate alla distanza e a quanto pare proprio quest'ultima sarebbe stata la ragione alla base della rottura.

"Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica, e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei", aveva detto Adriana nel corso di un'intervista. La Volpe sembrava dunque aver trovato finalmente la quadra dal punto di vista lavorativo ma sembra che questo non abbia giovato alla sua vita personale.

Stando a quanto riportato dai ben informati il marito di Adriana Volpe non avrebbe visto di buon occhio i continui corteggiamenti da parte di di Andrea Denver, il modello infatti non ha mai nascosto tutto il suo interesse per la conduttrice.

Intanto continuano i battibecchi a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, sembra infatti che il conduttore dei fattti vostri non riesca proprio a superare i vecchi rancori con la collega. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.