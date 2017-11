Adrianne Palicki dello SHIELD sogna un crossover tra Mockingbird & Black Widow

, l'attrice che in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha interpretato la fan-favorite, ha espresso il desiderio, qualora la si vedesse tornare nell', di fare un team-up con, interpretata da

Quando apparve per la prima volta sullo schermo nei panni dell'agente Bobby Morse, sotto copertura all'interno di una facility dell'Hydra, la Palicky diventò immediatamente amatissima dal pubblico, tanto da convincere la ABC a sviluppare meglio il suo personaggio e quello del compagno e collega Lance Hunter (Nick Blood), nella serie dedicata Most Wanted. Addirittura, i due vennero "eliminati" dalla serie madre AOS durante una puntata strappalacrime della terza stagione - nella quale Phil Coulson è costretto a ritirar loro i tesserini ed eliminarli dallo SHIELD per farli "scomparire" così da non costringerli a subire il processo per un tradimento mai effettivamente commesso - in modo da permettere l'avvio dello spinoff. Purtroppo però, il progetto non è mai stato realizzato e noi abbiamo perso Bobby e Hunter da AOS.

L'attrice ha comunque spiegato che, semmai dovesse avere l'occasione di tornare nel Marvel Cinematic Universe, vorrebbe davvero tanto che la sua Mockingbird facesse squadra con la Vedova Nera. Del resto sono due donne veramente badass, entrambe agenti SHIELD, entrambe amatissime dai fan.

Purtroppo, cercando di essere realistici, seppure sia possibile in futuro rivedere Bobby Morse, il fatto di avere un qualsivoglia team-up con Black Widow è improbabile, più che altro perché i due personaggi, nonostante appartengano allo stesso universo, fanno parte l'una della tv, l'altra del cinema e, anche se in Agents of S.H.I.E.L.D., almeno all'inizio, i crossover non sono mancati (Nick Fury si è presentato più di una volta e i flashback con Peggy Carter erano la norma inizialmente), è difficilissimo che Scarlett Johansson si presti per uno o più di un episodio televisivo.

