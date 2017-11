Adrianne Palicki era devastata dopo il fallimento del pilot su Wonder Woman

Con l'enorme successo di, e l'imminente ritorno della Principessa delle Amazzoni diin, è facile dimenticare le opportunità perse per strada che hanno tentato di trasporre sul grande e sul piccolo schermo la supereroina DC. Tra queste, una vedeva nei panni di, star di The Orville

Adrianne Palicki ha cercato di portare Wonder Woman in vita in un tentativo molto atteso che sarebbe dovuto andare in onda sulla NBC diversi anni fa, progetto che si rivelò tuttavia un fallimento totale.

L'attrice ha ammesso che l'esperienza l'ha lasciata "devastata" all'epoca, ma di essere rimasta ancora ottimista circa la breve opportunità che ha avuto di interpretare l'iconico personaggio. Parlando con il The Wrap, Palicki ha riflettuto sull'esperienza avuta sul set mentre girava il pilot di Wonder Woman e su come si è sentita riguardo al fallimento del progetto:

"Siamo arrivati uno o due anni d'anticipo. Era esattamente prima dei film principali dell'universo Marvel e delle serie tv. I film avevano già cominciato ad uscire, ma non avevano lo stesso appeal che hanno ora o lo stesso guadagno... era un pò troppo presto... era troppo presto... sono rimasta devastata per un pò di tempo, non mi sento di nasconderlo. Ma ho pagato per indossare quel costume! Mi sono divertita e devo ammettere che se avessi interpretato Wonder Woman non avrei avuto il mio ruolo attuale in The Orville, quindi devo ringraziare per come sono andate le cose."

L'attrice di The Orville e Agents of S.H.I.E.L.D., pensa inoltre che la versione portata su schermo da Gal Gadot sia grandiosa e di essere felice di vedere un forte personaggio femminile nel genere cinecomic.