Adrianne Palicki vuole tornare ad interpretare Mimo, parla di Marvel's Most Wanted

Mentre ABC e la Marvel hanno annunciato la sesta e la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., una delle 'ex' attrici del cast si dichiara pronta a tornare nello show qualora la Casa delle Idee lo volesse.

Stiamo parlando di Adrianne Palicki che, dalla seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha interpretato il personaggio di Barbara 'Bobbi' Morse in arte Mimo. Sfortunatamente per lei e per gli appassionati, il personaggio fu 'mandato via' nella tredicesima puntata della terza stagione dove, sul finale, diceva 'addio' ai suoi compagni di avventura per vivere delle nuove missioni in solitaria.

Tutto questo avrebbe dovuto portare ad uno spin-off televisivo, titolato Marvel's Most Wanted, in cui la Mimo della Palicki e Lance Hunter (Nick Blood) andavano a fare quanto promesso in quella tredicesima puntata. Peccato che ABC decise di non ordinare la serie completa e di cancellare il progetto una volta visionato il pilot; da allora Mimo è letteralmente scomparsa dalle produzioni della Marvel (Hunter, invece, è stato guest-star in un episodio della quinta stagione).

Parlando dello show mai realizzato, in una nuova intervista, la Palicki spiega: "Ho visto il pilot. Era molto, molto buono. Era un po' più dark di Agents of S.H.I.E.L.D. E' un po' una rivisitazione di quello che era già accaduto. Io e Lance finivamo per risposarci e fuggire perché qualcuno ci stava alle costole. Alla fine era uno show su di noi che lottavamo per la nostra sopravvivenza.".

Ovviamente la Palicki è pronta a tornare qualora la Marvel lo volesse: "Ascoltate, se mi chiedessero di tornare, ovviamente tornerei. Quando ho saputo che Nick sarebbe tornato per la quinta stagione mi son detta 'e che cavolo?'.".