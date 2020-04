Adriano Celentano torna su Canale 5 con le repliche di Rock Economy

Dopo il tonfo di Adrian, Adriano Celentano è pronto a tornare sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5. E' stato infatti annunciato che il canale di punta del Biscione trasmetterà le repliche di Rock Economy.

Come osservato da molti, si tratta del quarto passaggio del concerto registrato dal Molleggiato all'Arena di Verona nel 2012.

La trasmissione è in programma martedì 14 Aprile in prima serata, ed ovviamente Mediaset spera di ottenere lo stesso riscontro delle volte precedenti. La prima visione infatti fu un successo assoluto per la televisione commerciale della famiglia Berlusconi, che fece il pieno d'ascolti con 8,910 milioni di spettatori con la prima puntata e 9,112 milioni con quella conclusiva. L'anno successivo venne trasmessa una nuova versione con tanti contenuti inediti tagliati, ed anche in quel caso il successo fu assoluto con quasi 5 milioni di spettatori davanti alle TV. Nel 2014 e 2018 invece lo share fu più basso con il 16,37 e 14,6 percento.

Mediaset quindi continua a raschiare il proprio catalogo, proponendo tante repliche e contenuti d'intrattenimento. La scorsa settimana è stato annunciato il ritorno di Tu Si Que Vales e Scherzi A Parte, che saranno ritrasmessi a partire da mercoledì 15 Aprile ovviamente su Canale 5 in prima serata.