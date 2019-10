Adriano torna in tv, ecco il trailer della serie evento

Adriano, Adrian per gli amici (e la scorsa stagione televisiva), è pronto a fare ritorno su Canale 5 con la serie evento che ha fatto tanto discutere il pubblico italiano. E ora si mostra in un nuovo trailer.

Lo scorso anno si era fatto un gran parlare di Adrian, la serie evento di Canale 5 che ibridava animazione e spettacolo dal vivo del Molleggiato, Adriano Celentano.

E tra chi criticava le scelte creative di Adrian e gridava al flop, e chi ridimensionava tali voci, deve esserci stato comunque abbastanza supporto, perchè lo show tornerà nel palinsesto autunnale di Mediaset, anche se con una nuova veste e un nuovo titolo: Adriano.

E a proposito di novità, ecco arrivare, direttamente dalla pagina facebook della serie, il nuovo trailer (che potete vedere nel post in calce alla notizia) dello show che andrà in onda dal 7 novembre sulla prima rete Mediaset, al posto de Il Grande Fratello Vip.



Intanto, già si parla dei probabili ospiti per la prima puntata.

Chissà se questa volta Adriano ce la farà a mettere d'accordo il pubblico (e la critica) e far riscontrare il successo sperato da emittente e addetti ai lavori.

E a voi era piaciuto Adrian? O eravate tra quelli che lo inserivano nella categoria dei flop? Fateci sapere nei commenti.