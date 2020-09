Adua Del Vesco al GF Vip: 'Ho sfiorato la morte ma Gabriel Garko mi ha salvata'

Questa sera riparte il Grande Fratello Vip e tra i concorrenti di questa nuova attesissima edizione ci sarà Adua Del Vesco, la giovane attrice divenuta nota soprattutto per la sua relazione con Gabriel Garko.

Gli ultimi anni per lei non sono stati particolarmente semplici. Ha infatti dovuto affrontare la morte di Teodosio Losito ma anche la difficile battaglia con l'anoressia, scomparendo per questo dalle scene.

"Sono stata ferma due anni, mi sono ritirata dalle scene perché non volevo lanciare messaggi sbagliati: in quel momento mi sentivo pronta per mostrarmi e raccontare la mia storia. Il senso della mia partecipazione al Gf Vip è anche questo: voglio essere un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi per far capire che senza il supporto medico non se ne esce e che l’accettazione è il traguardo più grande".

Questo periodo nero è stato superato anche grazie all'apporto dell'ex fidanzato con cui Adua ha ancora ottimi rapporti e che l'ha sostenuta e guidata nei momenti più difficili.

"Mi dispiace vederlo bersagliato da tutti, dai fotografi e dagli haters. Anche oggi abbiamo un rapporto bellissimo e di grande complicità e mi fa male per lui pensare che non abbia la possibilità di vivere in piena libertà la sua vita privata. Non se lo merita, perché Gabriel è una persona straordinaria. La sua vita è privata ed è giusto che possa fare ciò che gli pare".

Nonostante il suo forte desiderio di sfondare nel mondo del cinema, Adua Del Vesco resta con i piedi per terra e continua anche la sua carriera universitaria:

"Sto studiando teologia all'università. La fede mi è stata di grande aiuto e ho deciso di approfondire questi temi. Sono al secondo anno e posso dire che è una delle cose più sagge che abbia fatto finora".