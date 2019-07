Adult Swim festeggia il 4 luglio con Rick and Morty

In occasione del 4 luglio, Adult Swim ha regalato all’America (e al mondo) qualcosa di speciale: un video tributo all’indipendenza americana con protagonisti Rick and Morty. Il video è colorato e psichedelico, nel puro stile del cartoon, e contiene, oltre agli immancabili fuochi d’artificio, alcuni simpatici Easter Egg.

Per esempio, il personaggio di Evil Morty, il cattivo della serie, è raffigurato su una lattina di birra con il sigillo presidenziale, un richiamo alla sua ascesa al potere nella terza stagione della serie. E la schiuma che fuoriesce dalla lattina è un omaggio al Rick “tossico”, di cui assume le sembianze. L’ultima parte del video, invece, è una raffigurazione alla “Dov’è Waldo?”, con una serie di buffi personaggi incastonati nell’immagine.

Questo piccolo tributo al 4 luglio serve anche a ricordare che la quarta stagione di Rick and Morty è in arrivo, sarà a novembre su Adult Swim e sarà solo l’inizio dopo l’accordo per la realizzazione di altri 70 episodi della serie. A questo proposito Justin Roilan, co-creatore della serie insieme a Dan Harmon, ha recentemente dichiarato: “Siamo super eccitati per il fatto che, per la prima volta in assoluto, siamo sistemati, conosciamo il nostro futuro, abbiamo una sicurezza sul nostro lavoro. Anche Dan è di ottimo umore, e vogliamo continuare a realizzare episodi di buona qualità. Proveremo anche a terminarli più velocemente, dato che non avremo lunghe pause tra una stagione e l’altra. Dovremo pianificare la ferie per mantenere la macchina in funzione. Sarà fantastico.”

Anche Paul Giamatti parteciperà alla quarta stagione di Rick and Morty.