Adult Swim pubblica Bushworld Adventures, il Pesce d'Aprile di Rick and Morty

torna alla carica in occasione del primo aprile con un episodio ad hoc per, intitolato: questo Pesce d'Aprile vedrà come protagonisti Reek e Mordi, ed un sacco di parolacce. Ah, e prese in giro nei confronti dell'Australia.

Adult Swim non ha certo l'intenzione di rompere la tradizione annuale di Rick and Morty, che in occasione del primo aprile ha sempre regalato ai suoi fan alcune perle fuori dal comune: un esempio tra tutti l'apprezzatissimo The Rickshank Redemption dell'anno scorso, che ha fatto veramente impazzire i seguaci dello show ma allo stesso tempo ha avvicinato al cartone molti profani.

Quest'anno la casa di produzione non si è certo smentita ed ha deliziato i fan con Bushworld Adventures, scritto e diretto da Michael Cusack, una storia che non vede come protagonisti Rick e Morty ma...Reek e Mordi.

In Bushworld Adventures c'è tutto quello che ci si aspetterebbe da un prodotto di Adult Swim: linguaggio scurrile (molto più che nella serie normale), una continua presa in giro per l'Australia, una versione piuttosto violenta di Beth ed una rappresentazione piuttosto stereotipata e patetica di Jerry. Cose che ci ricordano che questi cartoni sono strettamente raccomandati ad un pubblico adulto.

E voi cosa ne pensate di questo Pesce d'Aprile? Vi è piaciuto o preferivate quelli degli anni scorsi?