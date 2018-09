Adult Swim: Rick and Morty vince per la prima volta l'Emmy

Rick and Morty, la serie animata di Adult Swim, ha vinto per la prima volta l'Emmy come miglior programma animato nella 70a edizione della Creative Arts Emmys.

Dal suo debutto nel 2013, lo spettacolo è diventato sempre più popolare. Talmente tanto, da far decidere al gigante del fast food McDonald's, di riportare la sua salsa Szechuan venduta in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del cartone animato Mulan, nel 1998, a causa di un tormentone sfociato con l’uscita della terza stagione.

L’episodio vincente "Pickle Rick" ha battuto una dura concorrenza, visto che i sui rivali sono stati in passato i vincitori della categoria. The Simpsons, South Park, Bob's Burgers e per la prima volta Big Hero Six: The Serie sono stati battuti dalla puntata in cui Rick si trasforma in un sottaceto per noia. In più, è anche la prima volta che lo spettacolo è stato nominato per un Emmy.

Anche Cartoon Network sembra avere molta fiducia in Rick and Morty, tanto da ordinare altri settanta episodi dello show in un enorme accordo pluriennale.

La stagione 4 è ancora in fase di sviluppo per Adult Swim senza alcuna data di rilascio all'orizzonte, ma i fan sono già seduti sul divano ad attenderla.