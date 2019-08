Adventure into Fear: Marvel prepara nuove serie tv horror, Ghost Rider il primo

La Marvel Television ed Hulu, tempo fa, hanno annunciato ben due nuove serie televisivw in live-action pronte per il 2020. Stiamo parlando di un serial su Ghost Rider ed uno su Daimon Hellstrom.

Lo show sul Ghost Rider interpretato da Gabriel Luna, vero e proprio spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. e incentrato sulla sua versione "Robbie Reyes", a quanto pare, aprirà le danze per quanto riguarda una nuova serie di show dalle tinte horror che, il presidente della divisione televisiva della Marvel Jeph Loeb, ha soprannominato "Adventure into Fear".

"Sapevamo che eravamo interessati ad uno show su Ghost Rider ma non sapevamo dove collocarlo. Ed Hulu ci è venuta incontro" conferma "Abbiamo iniziato a parlare degli Spiriti della Vendetta, di tutto quel mondo della Marvel cosi interessante di cui fanno parte Ghost Rider ma anche Hellstrom e sua sorella, Ana.".

"Quando si parla di horror, ci sono tante sfumature" spiega Loeb "Non vogliamo fare una cosa tipo Saw, che è molto gore. Il focus di queste serie sono degli eroi Marvel che spaventano e che credono veramente di essere dei mostri ma, con la storia che procede, capiscono che... 'oh, sono l'eroe di questa storia, non il cattivo!'. E' qualcosa che non abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi inizieremo con Ghost Rider e abbiamo ripreso Gabriel Luna, che lo aveva interpretato in Agents of S.H.I.E.L.D. e poi continueremo con Helstrom".

Ma Loeb stuzzica i fan e anticipa altri show horror prodotti dalla Marvel: "Abbiamo capito che potevamo realizzare tre o quattro serie di questo ciclo che, ora, chiamiamo Adventure into Fear. Faremo Ghost Rider e poi Helstrom, e poi ce ne sono un altro paio che non abbiamo ancora svelato".