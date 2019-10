Adventure Time: annunciato un nuovo speciale della serie per HBO Max

Il finale di Adventure Time aveva concluso definitivamente le rocambolesche avventure di Finn e Jake. Ma siamo sicuri che i fan saranno entusiasti di sapere che HBO produrrà per il suo servizio streaming un nuovo speciale animato dello show.

Si intitolerà "Adventure Time: Distant Land" e sarà composto da quattro speciali ognuno dalla durata di un'ora. Sono inoltre già disponibili le sinossi ufficiali di tutte le puntate del cartone creato da Pendleton Ward nel 2007:

BMO: seguiamo le avventure dell'adorabile robottino di Adventure Time. Quando c'è un pericolo mortale negli angoli più remoti della galassia, c'è solo un eroe che devi chiamare e sicuramente non è BMO. Purtroppo questa volta è disponibile solo lui.

Protagoniste di Obsidian saranno Marcelline e la Principessa Gommarosa, mentre dovranno raggiungere l'inquietante, ma affascinante, Glass Kingdom, fino a scoprire il suo tumultuoso passato, per prevenire un catastrofico terremoto.

Wizard City è la storia di Maggiormenta, giovane e inesperto studente della Scuola di Magia. Quando nel campus avvengono inquietanti fenomeni magici tutti incolpano Maggiormenta, a causa del suo oscuro passato. Riuscirà quindi il personaggio a padroneggiare le arti arcane e a provare la sua innocenza?

In Together Again ritroveremo Finn e Jake, intenti a riscoprire il loro legame fraterno e ad affrontare una delle avventure più importanti della loro vita.

I primi due episodi saranno trasmessi in contemporanea, i successivi in una data non ancora specificata del 2020. Ottime notizie quindi per tutti gli appassionati della serie, nel frattempo vi consigliamo di rivedere tutte le stagioni di Adventure Time in attesa di questo speciale, che siamo sicuri sarà esilarante come le puntate che compongono la storia di Finn l'Umano e Jake il Cane.