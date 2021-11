Adventure Time, tra i fan anche Hugh Jackman: eccolo mentre canta in un video virale

Senz'altro una delle serie animate più apprezzata dai più piccoli ma soprattutto dagli adulti, visto il suo approccio irriverente, Adventure Time è arrivata ormai a conclusione. E fra i tanti adulti dispiaciuti della notizia c'è un insospettabile Hugh Jackman: vedete cos'ha fatto in questo video diventato virale.

Mentre il partner in crime - in termini di follia e sconclusionatezza - e diretto rivale Rick e Morty continua a produrre stagioni, la serie trasmessa su Cartoon Network e ora reperibile su HBO Max si è fermata alla decima stagione per un totale (notevole) di 283 episodi, della durata di 11 minuti ciascuno. Certo, nel frattempo sono arrivati speciali e spin-off di Adventure Time che hanno rinnovato l'interesse, mai esausto, nei confronti del titolo. Tuttavia, la linea narrativa principale, quella dei protagonisti, può dirsi conclusa grazie a un degno finale che, però, ha spezzato il cuore di molti che avrebbero voluto veder continuare l'avventura.

Fra questi, insospettabilmente, c'è anche l'attore Hugh Jackman, noto principalmente per aver ricoperto il ruolo di Wolverine nella serie degli X-Men ma che ha avuto, al di fuori del cinecomic, una carriera altrettanto prolifica. A questo proposito, trovate qui la nostra recensione di Reminscence (Frammenti dal passato), l'ultimo film che l'ha visto protagonista. Ma in queste ore, l'attore è tornato alla ribalta in un video, diventato virale, in cui ha dato sfoggio di tutta la sua passione per la serie animata.

Nel post, che trovate in calce all'articolo, lo si vede indossare una maglietta con Jake e la scritta Bacon Pancakes, titolo del famoso brano cantato dal personaggio nell'episodio Burning Low. Nel video, l'attore si lancia in un'interpretazione canora del pezzo, rispolverando la sua versione canterina già mostrata in musical come Le Misérable, film di Tom Hooper del 2012 ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, e il più recente The Greatest Showman, incentrato sulla figura del famoso circense Phineas Taylor Barnum. Cosa ne pensate di questa curiosa passione dell'attore? E avete visto l'altro video canoro diventato virale in queste ore, con il karaoke di Dwayne Johnson di Oceania? Ditecelo nei commenti!