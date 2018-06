Aeon Flux: approderà su MTV la nuova serie live action

E' pronto un reboot su MTV per la serie animata del 1991 Aeon Flux, che sarà trasposta in Live-Action sul piccolo schermo da Jeff Davis, Showrunner di Teen Wolf, e da Gale Anne Hurd di The Walking Dead

La serie fantascientifica originale è ambientata nel 7698, dove in un mondo distrutto da un grave collasso ambientale, una giovane assassina della nazione di Monica dovrà unirsi ad un gruppo di ribelli per salvare la razza umana; dopo aver esordito nel 1991 con 6 corti animati, ha continuato nel 1992 con un'altra serie di 5 corti per poi concludere con i 10 episodi finali del 1995.

Il primo adattamento dello show creato da Peter Chung risale al 2005, ma il film che vedeva Charlize Theron nei panni della protagonista non ha riscontrato un grande successo. Ora però toccherà ad MTV provare ad effettuare una nuova trasposizione live action.

Come riporta The Hollywood Report, Aeon Flux sarà scritta dallo showrunner di Teen Wolf Jeff Davis, che sarà anche il produttore esecutivo della serie insieme a Gale Anne Hurd, già produttrice dell'adattamento del 2005.