Affari, soldi e potere nel trailer della terza stagione di Snowfall

FX ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Snowfall, con i primi episodi in onda dopo la recente scomparsa del co-cretaore e produttore esecutivo dello show, John Singleton. In Italia la serie è trasmessa su Fox dal novembre 2017, anno in cui debuttò anche negli Stati Uniti. Ora lo show sta per tornare con nuovi episodi.

Proseguendo le vicende delle prime due stagioni nell'impero della cocaina, la terza stagione di Snowfall è ambientata nell'estate 1984 mentre il rock si sta espandendo a macchia d'olio a Los Angeles.

La polizia locale combatte per arginare la situazione mentre Teddy lavora duramente per assicurarsi che il flusso di cocaina non si fermi mentre la DEA ha sempre più il fiato sul collo dei fornitori colombiani.

Snowfall è stata creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron, anche showrunner della serie. Prodotto da Singleton, Amadio, Andron con Thomas Schlamme, Michael London e Trevor Engelson, Snowfall tornerà sul piccolo schermo dal prossimo 10 luglio.



Al progetto di Snowfall si era interessata inizialmente Showtime, salvo passare la mano successivamente a FX. Il rinnovo di Snowfall per una terza stagione è un segnale molto positivo per il network, che cercherà di stupire ulteriormente lo spettatore con una nuova serie di avvincenti episodi.

Il lato oscuro degli anni '80 viene rappresentato molto bene in questo show capace di appassionare molti spettatori.

La serie proseguirà nonostante la morte di John Singleton, che ne diresse anche diversi episodi in passato.