Ben Affleck e Matt Damon pagherebbero lo staff di Jimmy Kimmel a causa dello sciopero

Matt Damon e Ben Affleck hanno lavorato assieme ad Air, film diretto da quest’ultimo. Jimmy Kimmel ha rivelato che la coppia si è offerta di pagare gli stipendi dello staff del suo show in seguito allo sciopero di attori e sceneggiatori.

“Ben Affleck e lo “spregevole” Matt Damon mi hanno contattato e si sono offerti di pagare il nostro personale. Volevano pagare lo staff di tasca loro, il nostro staff." Nonostante la loro generosità, Jimmy ha dichiarato di aver rifiutato la proposta, ammettendo di ritenere che "non fosse una loro responsabilità". Probabilmente la proposta nasce dal fatto che Damon, almeno all’inizio involontariamente, ha fortemente contribuito alla popolarità dello show grazie alla famosa battuta “Chiediamo scusa a Matt Damon, purtroppo è finito il tempo” di Kimmel.

Non è però la prima volta che Damon e Affleck fanno da piattaforma per supportare artisti in difficoltà o emergenti. I due hanno infatti avviato una società di produzione indipendente chiamata Artists Equity, che mira a garantire che tutti i membri del cast e della troupe dei film ricevano una giusta parte dei profitti.

“Con la proliferazione degli streamer, la partecipazione al back-end è terminata, e quindi questo è in parte uno sforzo per cercare di recuperare parte di quel valore e condividerlo in modo più equo. Non solo scrittori, registi e star. Ma anche direttori della fotografia, montatori, costumisti e altri artisti fondamentali che, a mio avviso, sono molto sottopagati". Ha dichiarato Ben Affleck.

I due, oltre a essere amici e ad aver lavorato in Air assieme (qui trovate la nostra recensione di Air), hanno anche contribuito a mantenere alta l’attenzione nei confronti di numerosi addetti ai lavori del mondo cinematografico che spesso vengono dimenticati.